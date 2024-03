"Wie kann man sich bitte so gehen lassen?" Sara Kulka reagiert mit Botschaft zum Frauentag

Leipzig - Nachdem sich Influencerin Sara Kulka (33) am gestrigen Donnerstag mit Achselhaaren in ihrer Instagram-Story zeigte, sorgte sie bei einigen ihrer Zuschauer für Empörung. Passend zum Weltfrauentag reagierte die ehemalige GNTM-Teilnehmerin nun mit einer Botschaft an alle Frauen.

"Wow, okay, vielleicht solltest Du die Pause eher fürs Achsel-Rasieren nutzen", meckerte einer ihrer Follower, der sich offenbar an dem haarigen Anblick störte.

Was sie als Frau ausmache, sei nicht das, was alle sehen, sondern was sich in ihrem Inneren abspielt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/sarakulka_

Auch wenn derartige Nachrichten schon lange keine Seltenheit mehr sind, sei die ständige Bewertung ihres Körpers das Einzige, was sie am Frau-Sein störe.

Kommentaren wie "Sowas muss doch keiner im Netz zeigen. Ist ja ekelhaft!" oder "Heutzutage muss keiner mehr so aussehen" widmete sie nun ein Video mit Botschaft.

"Alle schreien nach Reality, doch wenn sie dann gezeigt wird, ist es einfach ekelhaft", so Kulka.

So seien Reaktionen wie diese der Grund dafür, dass sich immer mehr Frauen hinter Make-up und Filtern verstecken, sich für ihren Körper und für "all das, was zu ihnen gehört und sie als Frau ausmacht" schämen.

Doch sei es nicht das, was alle zu sehen bekommen, was sie als Frau und ihre Weiblichkeit definiere, sondern was sich in ihrem Inneren abspiele.

"Ich liebe es, eine Frau zu sein, in allen Facetten", sagte sie und beendete das Video mit den Worten:

"Deswegen, meine Frauen da draußen, einen wunderschönen Frauentag wünsche ich Euch!"