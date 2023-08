Bleibt Sarafina Wollny nun in der Türkei? Jetzt spricht sie Klartext!

In den letzten Wochen hatten zahlreiche Instagram-Fans bereits darüber spekuliert, wie lange Sarafina wohl noch in der Türkei bleiben würde, wie mehrere Kommentare unter den letzten Beiträgen der Wollny-Tochter gezeigt hatten - und nun rückte sie endlich mit der Sprache heraus!

Bei Instagram verriet Sarafina nun, dass sie und ihre Liebsten in rund einer Woche zurück nach Deutschland fliegen. © Bildmontage: Instagram/sarafina_wollny (Screenshots)

"In anderthalb Wochen geht es für uns nach Deutschland", verriet die 28-Jährige ihren Anhängern am Mittwochabend in ihrer neuesten Story. Wie lange Sarafina und ihre Lieben dann in Hückelhoven bleiben werden, behielt sie vorerst aber für sich.

Bevor die Familie ins Flugzeug steigt und gen Heimat reist, muss Sarafina in der Türkei allerdings noch einen wichtigen Kontroll-Termin bei ihrem Frauenarzt wahrnehmen, der überprüft, wie die Wunde ihres Kaiserschnitts inzwischen verheilt ist.

"Da bin ich mal gespannt, was er sagt", offenbarte die Wollny-Tochter, schien jedoch optimistisch zu sein.



Demnach steht für die kleine Hope gemeinsam mit ihrer Familie schon bald ihre erste große Reise an.