Silvia Wollny teilt Nahaufnahme von Enkelin Hope Angel Silvia: Fans stehen vor Rätsel

Zum Abschluss ihres Postings startet Silvia noch ein kleines Ratespiel für ihre Community. "Ich habe natürlich direkt einen Spitznamen für die kleine Maus entdeckt", erklärt die Türkei-Auswanderin und fragt: "Was meint ihr, welcher das ist?"

Dazu schreibt der Reality-Star: "Sie hat am 23.07.23 um 10.28 Uhr mit einer Größe von 48 cm und einem Gewicht von 2700 Gramm das Licht der Welt erblickt." Nach den Zwillingen Casey und Emory (beide 2) hat Sarafina nun ihr erstes Mädchen geboren.

Sarafina Wollnys (28) Zwillinge Casey und Emory (2) sind seit wenigen Tagen große Brüder. © Instagram/wollnysilvia (Screenshot)

Gesucht wird also eine Ergänzung zu Mucki, Püppi, Motte, Mai, Käfer und Co.! Da muss Silvia die Fans natürlich nicht zweimal bitten. Schnell sammeln sich die ersten Vorschläge in der Kommentarspalte.

"Ich glaube, der Spitznamen wird 'Hopsi' lauten", ist sich eine Userin sicher. Eine andere glaubt fest an eine Kombination der Anfangsbuchstaben. Womit das Ergebnis "Hasi" lauten könnte. Auch "Stöpsel" wird als Idee genannt.

Silvia will den Spitznamen ihres nach eigenen Angaben 18. Enkelkindes aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Insgesamt fällt der Dreifach-Name des jüngsten Wollny-Sprosses bei den Fans eher durch. "Der Name killt mich auf allen Ebenen", amüsiert sich ein Fan. "Richtiger Hartz-IV-Name" oder "Doch nicht bitte SILVIA" lauten beispielhaft zwei weitere Kommentare.

Dass Sarafinas Tochter nach ihrer Oma benannt wurde, ist aber nicht die einzige Ehre, die Silvia zuteilwurde. Sie verkündete auch die Geburt von Enkelin Hope im Netz, nachdem sich ihre Tochter tags zuvor noch in eine längere Instagram-Pause verabschiedet hatte.