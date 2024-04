Es geht um ihre Zwillinge: Sarafina Wollny meldet sich nach Windel-Debatte mit deutlichen Worten

Sarafina Wollny (29) ist stolze Mama von drei Kindern - und lässt sich in Sachen Kindererziehung nicht von Fans unter Druck setzen. © instagram/sarafina_wollny

Angefangen hatte alles mit einem Schnappschuss, den die 29-Jährige am Anfang dieser Woche mit ihren mehr als 600.000 Instagram-Fans geteilt hatte und auf dem zu sehen war, dass ihre Zwillinge Casey und Emory (2) eine Windel getragen hatten.

Einige Follower versetzte dieser Umstand offensichtlich in Verwunderung ("Tragen die Zwillinge immer noch Windeln?"), während wiederum andere betonten, dass jedes Kind eben sein eigenes Tempo habe.

Sarafina selbst hatte sich zunächst aus der hitzigen Debatte herausgehalten, meldete sich am Mittwoch dann aber doch zu Wort - und stellte in ihrer Story einige Dinge ohne große Umschweife klar!

"Also Leute, jetzt mal ganz im Ernst: Sind unsere Kinder Maschinen, die aus dem Bauch rauskommen und trocken sind?", hatte die TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") ihre Community frei heraus gefragt, während sie augenscheinlich im Spielzimmer in ihrer Zweitwohnung in der Türkei Platz genommen hatte.

Weiter erklärte die 29-Jährige, dass sie und Ehemann Peter Wollny (31) sich "von Anfang an überhaupt keinen Druck gemacht hätten", wann ihre Söhne welche Entwicklungsschritte vollziehen - "egal ob beim Laufen oder Krabbeln", wie Sarafina berichtete.

"Wir sind einfach dankbar, dass unsere Kinder gesund sind", betonte die Dreifach-Mama stattdessen!