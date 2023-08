Nach Geburt von Baby Hope: Sarafina Wollny verrät, wie viele Kinder sie noch will

Auf die Frage eines Users, ob die 28-Jährige und ihr Gatte Peter noch mehr Kinder wollen, gab sie eine klare Antwort. "Wir sind vollständig, haben zwei Prinzen und eine Prinzessin", ließ die Wollny-Tochter ihre rund 611.000 Follower wissen.

Doch das war nicht das Einzige, was Sarafina in der Fragerunde preisgab. Denn unter anderem wollte ein Anhänger wissen, ob noch mehr Namen zur Auswahl standen. "Für Zwillingsmädchen hatten wir Hope Silvia und Angel Silvia. Und jetzt bekam die kleine Maus alle drei Namen", so die Dreifach-Mama. Allerdings habe der Name Hope direkt festgestanden.

Zudem verriet sie auch den Namen, wenn es ein Junge geworden wäre: Dann hätte das Baby Caleb Maximilian geheißen.