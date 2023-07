Klarheit kurz vor Geburt: Sarafina Wollny plaudert über Namen für Baby Nummer drei

Sarafina und Peter (30) sind seit vier Jahren verheiratet. Inklusive Hund Feivel zählt ihre eigene kleine Familie bald sechs Mitglieder. © Instagram/sarafina_wollny (Screenshot)

Die Entscheidung für die Namen ihrer Zwillinge hatte Sarafina bereits in einer früheren Fragerunde schon einmal erklärt. Casey sei von der TV-Serie "Chicago Fire" inspiriert worden, in welcher eine der Hauptfiguren Matthew Casey heißt.

Die Idee zu dem Namen Emory hätte Mama Silvia geliefert: "Den hat sie in Thailand gehört in der Zeit ihrer Quarantäne, bevor es losging mit 'Kampf der Realitystars'." So landete er auf der Ideen-Liste und später dann auch in der Geburtsurkunde.

Im Rahmen der jüngsten Fragerunde wollte ein User auch noch wissen, warum sich Sarafina und ihr Ehemann Peter (30) erneut vom Geschlecht ihres Kindes überraschen lassen wollen. "Weil es noch mal ein Highlight ist bei der Geburt", so die Begründung der baldigen Dreifach-Mama.

Seitdem ihre Söhne auf der Welt sind, ist das Traumpaar voll im Leben angekommen. Jahrelang hatten die beiden vergeblich versucht, schwanger zu werden.

Erst eine künstliche Befruchtung brachte den Erfolg. Im Dezember 2022 klappte es dann auf ganz natürlichem Wege.