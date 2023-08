Nach Geburt von Tochter Hope: Peter Wollny kehrt seiner Sarafina und den Kids den Rücken

Türkei/Hückelhoven - Am 23. Juli brachte Sarafina Wollny (28) ihr drittes Kind zur Welt . Gemeinsam mit Ehemann Peter (30) hat sie die Zwillinge Casey und Emory (beide 2) sowie Töchterchen Hope . Doch nun muss sie ohne ihren Gatten auskommen.

Sarafina Wollny (28) ist seit 2019 mit ihrem Ehemann Peter (30) verheiratet. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/sarafina_wollny

Zuletzt stürzten ihre Kinder die Tochter von Silvia Wollny (58) noch in ein Gefühlschaos. "Die sind einfach schon so groß. Es geht alles viel zu schnell - das ist echt heftig!", erklärte die 28-Jährige mit einem tiefen Seufzen via Instagram.

Auch ihr neugeborenes Baby sei einfach schon vier Wochen alt, weshalb sie sich frage, wo die Zeit hin ist.

Durch die Geburt ihrer "drei Wunder" sind Sarafina und Peter nun endgültig im Leben angekommen. Dieser kehrte seiner Familie jetzt aber den Rücken.

Allerdings ist alles halb so wild. Denn: "Peter hat gestern die Heimreise angetreten und ist auf dem Weg nach Deutschland", teilte die Dreifach-Mama ihren rund 611.000 Followern mit.

Doch allzu lange müssen die Sarafina und die drei Kids auf ihren Peter nicht verzichten.