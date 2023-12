Sarafina Wollny gesprächig wie nie! Das passiert jeden Abend mit ihren Kindern

Türkei - Rund eine Woche nach dem Klartext-Anfall an ihre Fans hat sich Sarafina Wollny (28) ungewohnt offen und redefreudig gezeigt. In einer Insta-Fragerunde kam die Tochter von Familienoberhaupt Silvia Wollny (58) ins Plaudern.

Fast keine Story findet auf dem Instagram-Kanal von Sarafina Wollny ohne eines ihrer Kinder statt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarafina Wollny

Eigentlich ist die stolze Dreifach-Mama dafür bekannt immer und immer wieder die sich stark ähnelnden Fragen ihrer Fans zu beantworten.

Diesmal zeigte sich die TV-Bekanntheit allerdings von einer ganz anderen Seite und beantwortete fast schon ungewöhnliche Nachfragen aus ihrer Community.

So wollte unter anderem ein unbekannter User wissen was nun mit ihrem Hündchen Phase ist, der zuvor noch nicht mit in die Türkei reisen konnte. "Er kommt nächste Woche zu uns. Er konnte noch nicht mitfliegen, musste geimpft werden", berichtete die Mama der fünf Monate alten Hope Silvia.

Und auch Fragen zu ihrer Jüngsten - speziell zum Entwicklungsstand von Baby Hope - fanden den Weg in ihre Story.