Sarafina Wollny gibt seltenes Babybauch-Update: So weit ist die bald 3-fach Mama bereits

Türkei/Hückelhoven - Sarafina Wollny freut sich auf ihr drittes Kind. Die Wollny-Tochter gewährt bislang nur wenige Einblicke in ihre zweite Schwangerschaft. Jetzt teilte die 28-Jährige allerdings mal wieder ein aktuelles Foto von sich - samt (kleiner) Babykugel!

Im Netz veröffentlichte die zukünftige Dreifach-Mama nun einen süßen Schnappschuss vom Strand. Während im Hintergrund die Sonne im Meer versinkt, strahlen Sarafina und Peter gemeinsam mit ihren Zwillingen in die Kamera.

Erst mithilfe einer Kinderwunschklinik ging ihr großer Traum vom Elternsein in Erfüllung. Bei Baby Nummer drei klappte es nun tatsächlich ohne fremde Unterstützung.

Im Dezember hatte der TV-Star (" Die Wollnys ") seinen 595.000 Followern auf Instagram verraten, erneut in anderen Umständen zu sein, und damit für eine Überraschung gesorgt. "Niemals hätten wir damit gerechnet. Unser drittes Weihnachtswunder", hatte Sarafina damals mitgeteilt.

Gemeinsam mit ihren Zwillingen Casey und Emory (beide 1) lebt das Paar derzeit in der Türkei. © Instagram/sarafina_wollny (Screenshot)

Liebevoll hält die 28-Jährige dabei mit ihrer Hand die bereits deutlich sichtbare Wölbung an ihrem Bauch. "Das größte Geschenk von allen ist die Familie", schrieb die Blondine zu der Aufnahme.

Die Vorfreude auf den weiteren Nachwuchs ist also riesig im Hause Wollny - auch wenn es noch einige Monate dauert, bis das Baby auf der Welt ist. Der errechnete Geburtstermin ist nämlich erst am 5. August, wie Sarafina ihren Fans in einer Fragerunde bereits verraten hatte.

Und auch wenn das neue Foto nur eines der wenigen Updates aus der aktuellen Schwangerschaft ist, gibt die Influencerin ihrer Community in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder ein paar Details preis.

So enthüllte Sarafina kürzlich, dass bei der anstehenden Geburt ein Kaiserschnitt eingeplant sei. "Leider ist keine natürliche Geburt möglich, aufgrund der fünf Steißbein-Operationen", hatte die 28-Jährige dazu offenherzig erklärt.

Ansonsten fühle sich ihre zweite Schwangerschaft bislang genauso so an wie die erste - zumindest fast. Wie die Zwillings-Mama selbst mitteilte, leide sie diesmal unter Übelkeit und müsse sich morgens häufiger mal übergeben.