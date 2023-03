Sarafina Wollny hat die Faxen dicke wegen Hund Feivel: "Es nervt einfach nur noch!"

Hückelhoven/Antalya - Sarafina Wollny (28) meldete sich am Montag in ungewöhnlich scharfem Ton bei ihren Instagram-Fans! Grund für ihren Unmut waren Gerüchte über ihr Hündchen Feivel , die zurzeit offenbar im Umlauf sind. Die Zwillings-Mama sah sich daraufhin gezwungen, ein ordentliches Machtwort zu sprechen.

Sarafina Wollny (28) sprach am Montag ein Machtwort in ihrer Instagram-Story. © Bildmontage: Instagram/sarafina_wollny

Die schwangere Wollny-Tochter befindet sich zurzeit wieder auf dem Zweitwohnsitz der Familie und lässt es sich mit ihren Liebsten in der Türkei gutgehen - richtig genießen kann die 28-Jährige den Aufenthalt allerdings nicht, wie am Montag klar wurde.



Grund dafür waren Spekulationen über den Verbleib von Familienhund Feivel, denn offenbar hatten sich jüngst einige Fans gefragt, wo der Zwergspitz wohl untergebracht ist, während Sarafina und Ehemann Peter (29) mit den gemeinsamen Zwillingen unter der türkischen Sonne entspannen.

So meldete sich die 28-Jährige am frühen Nachmittag in ihrer Story bei ihren rund 600.000 Instagram-Fans und redete nicht lange um den heißen Brei herum.

"Uns geht's gut! Und für alle, die sich das Maul zerreißen: Hier ist unser kleiner Feivelino, der ist bei uns in der Türkei", legte Sarafina sogleich los und hielt die Kamera zum Beweis auf den flauschigen Vierbeiner, der fröhlich um sie herumwuselte und sich von seinem Frauchen kraulen ließ.

Zuvor sei laut der Zwillings-Mama darüber spekuliert worden, dass ihr Hund sich angeblich in einem Tierheim in Mönchengladbach befinden würde - ein Gerücht, das Sarafina offensichtlich ziemlich übel aufgestoßen war!