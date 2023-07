Sarafina Wollny teilt Foto ihrer neugeborenen Tochter: Ein zuckersüßes Detail fällt auf

Sarafina Wollny (28) zeigt ihre wenige Tage alte Tochter in einer Instagram-Story. © Montage: Instagram/Screenshot/Sarafina Wollny

Die kleine Hope Angel Silvia - so der ausgefallene Name der jüngsten Enkelin von Silvia Wollny (58) - hatte am 23. Juli das Licht der Welt erblickt. Schon wenig später durfte sie ihre Zwillingsbrüder Casey und Emory (2) kennenlernen und sogar in ihren Armen liegen.

Tatsächlich scheint die Geburt von Sarafinas erster Tochter wesentlich entspannter abgelaufen zu sein, als die ihrer Söhne. Die beiden waren damals bekanntlich unter dramatischen Umständen als Frühchen zur Welt gekommen.

Die Erfahrung, wochenlang an Schläuche und Kabel angeschlossen in einem Brutkasten zu liegen, musste Hope jedenfalls nicht machen.

Auf dem jüngsten Schnappschuss, den Mama Sarafina von ihrem Sprössling geteilt hat, ist die Kleine stattdessen in einem bunt bedruckten Strampler neben einem Micky-Maus-Kuscheltier zu sehen.

Die Plüschmaus ist dabei mindestens genauso groß wie das Wollny-Baby, das bei seiner Geburt überschaubare 48 Zentimeter bei einem Gewicht von 2700 Gramm maß. Aufmerksamen Betrachtern dürfte darüber hinaus jedoch noch ein anderes, zuckersüßes Detail auffallen.