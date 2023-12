Sarafina Wollny wird deutlich: Ist ihr manchmal alles zu viel mit den drei Kindern?

Türkei/Hückelhoven - Ist Sarafina Wollny mit drei kleinen Kindern etwa überfordert? In einer Instagram-Fragerunde gibt die 28-Jährige jetzt einen ehrlichen Einblick in ihren Mama-Alltag!

Weiter betonte Sarafina: "Für uns steht an erster Stelle, dass die Kids zufrieden sind und die Aufmerksamkeit liegt 100 Prozent bei ihnen!" Der Haushalt oder sonstige Dinge müssten dann eben auch einfach mal warten.

Die drittälteste Tochter von Reality-TV-Star Silvia Wollny (58, " Promi Big Brother ") und ihr Ehemann Peter (30) können ihr Babyglück noch immer nicht so richtig fassen. Viele Jahre hatte das Paar vergeblich versucht schwanger zu werden.

Die 28-jährige TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") und ihr Ehemann Peter (30) können ihr Kinderglück nach wie vor kaum fassen. © Instagram/sarafina_wollny (Screenshot)

Zuletzt hatte sich die Teilzeit-Auswanderin mit Updates aus ihrem turbulenten Leben mal wieder stark zurückgehalten. Statt mit privaten Einblicken versorgte Peters Ehefrau ihre Anhängerschaft lediglich mit lästiger Werbung.

Nach einem kurzen Intermezzo in Deutschland lebt die fünfköpfige Familie aktuell wieder am Wollny-Zweitwohnsitz in der Türkei. Erst kürzlich hatte Sarafina offenbart, mit der Zeitverschiebung nicht zurechtzukommen – immerhin zwei volle Stunden.

Über zu wenig Schlaf kann sich die 28-jährige Dreifach-Mama allerdings nicht beklagen. Im Rahmen einer weiteren Fan-Frage verrät sie, dass ihre Zwillinge bereits seit ihrem 13. Lebensmonat durchschlafen.

Und auch Hope erweist sich bislang als sehr rücksichtsvoll. "Die Kleine schläft schon von Tag eins an durch. Es gibt auch Nächte, da meldet sie sich, aber im Großen und Ganzen schläft sie durch!" Ein Umstand, um den sie viele andere Eltern sicher beneiden.