Sarafina Wollnys Zwillinge machen Bekanntschaft mit der Polizei

Sarafina Wollny (29) mit Ehemann Peter (30) und den drei gemeinsamen Kindern. © instagram/sarafina_wollny

Egal ob in der familieneigenen Doku-Soap "Die Wollnys" oder auf ihrem Instagram-Kanal - Sarafina gewährt ihren Anhängern bekanntlich seit etlichen Jahren ganz private Einblicke in ihr buntes Familienleben.

So ließ die Dreifach-Mama ihre mehr als 600.000 Instagram-Fans auch am Rosenmontag an einem ganz besonderen Highlight teilhaben, das nicht nur ihren beiden Söhnen ein strahlendes Lächeln ins Gesicht gezaubert hatte, sondern auch der stolzen Mama!

Fast die gesamte Großfamilie hatte sich nämlich im heimischen Hückelhoven versammelt, um gemeinsam Karneval zu feiern und dem dortigen Zug beizuwohnen, der direkt vor der Haustür des Wollny'schen Wohnhauses vorbeigezogen war.

Während sämtliche Familienmitglieder - darunter auch der jüngst wieder zum Clan dazu gestoßene Jeremy-Pascal (27) - mehrere Aufnahmen des Tages in ihren Storys geteilt hatten, versorgte Sarafina ihre Anhänger mit ganz besonderen Bildern ihrer Söhne, die als "Special Forces"-Agenten verkleidet waren.