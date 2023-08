Kinder von Sarah Connor verzaubern mit Gesangsduett: "Einfach nur Wow!"

Zu hören ist aber umso mehr: Die beiden singen gemeinsam "Love in the Dark" von Adele - und treffen dabei vielleicht nicht immer jeden Ton, dafür packen sie aber jede Menge Gefühl in ihre Performance.

Zu sehen ist in dem Clip, den zunächst Summer am frühen Mittwochmorgen bei Instagram hochlud, zwar nur herzlich wenig: Erkennbar sind die dunklen Schatten von Summer und Tyler, die nebeneinander sitzen und sich dabei immer wieder Blicke zuwerfen.

Summer (17) und Tyler (19) Terenzi verstehen sich nicht nur gut, sie musizieren auch viel miteinander. © Screenshot/Instagram/summerterenzi (Bildmontage)

Und auch Mama Sarah dürfte ganz schön stolz auf ihre beiden Schützlinge sein, die es da offenbar in ihre eigenen Fußstapfen drängt.

Tyler machte den Anfang, als er bereits vor rund drei Jahren die eigene Cover-Version von "See you again" auf seinem Instagram-Account hochlud. Dabei begleitete er sich selbst am Klavier. Auf die Frage eines Followers, ob er auch Musiker werden wolle, wie seine Eltern, antwortete er damals mit einem schlichten "yup".

Aber auch Summer sorgte im vergangenen Jahr für Schlagzeilen, als sie von ihrer Mutter auf die große Bühne geholt wurde und dort selbst vor Tausenden Menschen einen Song performte.

Ihre bekannten Eltern supporteten sie auch mit Kommentaren zu einem entsprechenden Video: "Du wirst erwachsen Lady, gut gemacht", lobte Mama Sarah. Und Papa Marc Terenzi (45) schrieb: "Du wirst ein Profi. Ich liebe das Outfit."