Sarah Connor macht magische Begegnung: "Ich kann jetzt glücklich sterben"

Sarah Connor (43) ist durch das Zusammentreffen mit dem Blauwalbaby zu Tränen gerührt gewesen. © Screenshot/instagram/sarahconnor (Bildmontage)

Der 43-Jährigen liegen die Weltmeere und deren Bewohner am Herzen. Besonders Wale haben es ihr angetan.

Nachdem sie bereits Delfinen und Pottwalen begegnet war, folgte auf offener See "eine absolut einmalige Begegnung", wie Sarah zu einem Beitrag bei Instagram schrieb. "Ich kann jetzt glücklich sterben", ließ sie ihre Follower wissen.

Doch was hat die Sängerin so sehr berührt? Es war das Zusammentreffen mit einer Blauwalmutter und ihrem Jungen, das sie so sehr ergriffen hat, dass sie sogar zu Tränen gerührt war, als sie ihrem daheim gebliebenen Mann Florian Fischer (49) davon berichtete.

Die majestätischen Meeressäuger sind in der Regel "unglaublich scheu", wie Connor betonte, daher sei diese Zusammenkunft so besonders. "So etwas passiert einem höchstens einmal im Leben. So etwas habe ich auch noch nie dokumentiert gesehen", erklärte sie.