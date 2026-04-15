Sarah Connor kassiert Shitstorm nach Statement zu Buckelwal Timmy

Berlin/Poel - Sarah Connor (45) hat sich lange Zeit nicht zum Schicksal des gestrandeten Wals vor der Ostseeinsel Poel geäußert, obwohl sie als ausgemachte Meeres-Aktivistin gilt - sie wusste wohl, warum.

Sarah Connor (45) war 2024 bei einer Begegnung mit einem Blauwalbaby zu Tränen gerührt. © Screenshot/instagram/sarahconnor (Bildmontage)

Denn kurz nach ihrem Statement bei Instagram ist ein Shitstorm über die Hobby-Meeresbiologin hereingebrochen, die unter anderem mit der Umweltschutzorganisation Sea Shepherd zusammenarbeitet und mit dem Meeresschützer Janek Andre die Stiftung "Iberian Orca Guardians" gegründet hat.

Dass ihr der Schutz der sanften Giganten sehr am Herzen liegt, hat sie zuvor mit verschiedenen Aktionen unter Beweis gestellt. So posierte sie beispielsweise im Oktober 2024 in Berlin medienwirksam in einem Glaskasten, um gegen die Reisegesellschaft TUI zu protestieren, die ihrer Meinung nach vom Leid der Orcas in diversen Meeresparks profitiert.

Jetzt wird sie für ihre Aussagen öffentlich angefeindet, sie stelle sich auf die Seite der Politik und ducke sich weg, wenn es wirklich darum geht, Hilfe zu leisten.

Das kommt aber nicht von ungefähr, denn der Buckelwal, der in den Medien mittlerweile als "Timmy" bekannt ist, in der Kommentarspalte aber auch immer wieder als "Hope" bezeichnet wird, ist längst zum Politikum geworden.