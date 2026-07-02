Sarah Connor spricht Klartext über Ex Marc Terenzi: "Nein, er meldet sich nicht"
Berlin - Der öffentliche Streit zwischen Summer Terenzi (20) und ihrem Vater Marc (48) sorgt seit Wochen für Schlagzeilen. Jetzt mischt sich auch Mutter Sarah Connor (46) ein und rechnet öffentlich mit ihrem Ex ab.
"Summers leiblicher Vater ist eine schmerzhafte Wunde für uns alle", zitiert BILD die Sängerin aus der ProSieben-Doku "Born Famous – Fluch oder Segen?", die am 16. Juli 2026 startet und unter anderem Summer Terenzi begleitet.
Auf die Frage, ob sich Marc zuletzt bei seiner Tochter gemeldet habe, antwortet Sarah Connor nur knapp: "Nein."
Summer und ihr Bruder Tyler (22) sollen seit Jahren kaum noch etwas von ihrem Vater hören. "Wir tragen das seit Jahren. Haben darüber nie wirklich gesprochen", erklärt die 46-Jährige weiter.
Marc sei zu keinem Elternabend gekommen, hätte kein Geld gezahlt und kein Interesse an Zeugnissen oder Geburtstagen gehabt.
"Es ist bis heute schwierig, darüber zu sprechen. Er erzählt ja überall, er würde jetzt alles anders und besser machen. Aber nein, er meldet sich nicht", stellt Sarah klar.
Streit zwischen Marc und Summer eskaliert nach Song-Veröffentlichung
Die Situation sei sehr schmerzhaft für ihre Tochter. Sarah habe ihr deshalb schon früh geraten, ihren Vater nicht im Internet zu suchen. "Mich sprechen oft Leute an und erzählen mir, was da abgeht", so die Sängerin.
Auslöser des Streits ist der Song "Daddy Issues", in dem Summer die schwierige Beziehung zu ihrem Vater thematisiert und ihn zuvor unter anderem als "Narzisst" bezeichnet hatte.
Marc gab sich im Anschluss selbstkritisch und räumte ein, wegen seiner Alkohol- und Drogenprobleme lange kein guter Vater gewesen zu sein. Das bereue er zutiefst.
"Ich wollte immer Vater sein. Ich will meine Kinder, ich liebe meine Kinder", betonte er.
Trotz der deutlichen Kritik seiner 20-jährigen Tochter ist er stolz auf sie: "Summer ist eine erwachsene, starke Frau. Ich muss dieses Lied und ihr Verhalten respektieren."
Titelfoto: Montage: Sina Schuldt/dpa, Marcus Brandt/dpa