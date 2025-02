Sarah Connor wandert aus und erfüllt sich Lebenstraum am Meer

Berlin - Sarah Connor (44) hat still und leise der Hauptstadt und sogar Deutschland den Rücken gekehrt und sich einen lang gehegten Lebenstraum erfüllt.

Sarah Connor (44) hat ihren Fans am Mittwoch offenbart, dass sie ausgewandert ist. © Screenshot/instagram/sarahconnor (Bildmontage)

"Wenn ihr nochmal von vorne anfangen könntet, was würdet ihr anders machen?", fragte sie ihre 772.000 Follower bei Instagram und lüftete anschließend ihr gut gehütetes Geheimnis.

"Ich habe immer davon geträumt, am Meer zu leben", gab sie wenig verwunderlich preis. Schließlich ist die Sängerin als echte Wasserratte bekannt, die sich um das Leben der Meeresbewohner sorgt.

Wale und besonders Orcas haben es der passionierten Taucherin angetan. Sie hat sich in der jüngeren Vergangenheit immer wieder für Schwertwale eingesetzt, die ihr trauriges Dasein in Gefangenschaft fristen müssen. Darauf hat sie unter anderem mit einer aufsehenerregenden Aktion aufmerksam gemacht und eigens eine Stiftung gegründet.

Jetzt hat sie also auch ihren Lebensmittelpunkt ans Meer verlagert. Bereits in den zurückliegenden Wochen hatte sie Fotos und Videos vom Strand in ihrem Profil bei der Social-Media-Plattform geteilt.