Baby-Update von Sarah-Jane Wollny: Wird Mama Silvia zum 19. Mal Oma?

Im Gegensatz zu den meisten anderen Mitgliedern von Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie geht Sarah-Jane neben den Dreharbeiten für die Reality-Doku "Die Wollnys" tatsächlich auch noch einem geregelten Beruf nach.

Während ihre Schwestern Sylvana (32), Sarafina (29), Estefania (21), Lavinia (24) und Loredana (19) inzwischen auch als Influencerinnen ihr Geld verdienen, ist die 25-Jährige nach wie vor in ihrem Traumberuf als Krankenpflegerin tätig.

In der TV-Serie spielt sie deshalb nur eine untergeordnete Rolle. Selbiges gilt auch für ihren Freund, den sie 2018 über die sozialen Netzwerke kennen und lieben lernte. Viel geben die beiden über ihr Privatleben nicht preis - mit einer kleinen Ausnahme.

Denn in einer Q&A-Runde auf Instagram gewährte die Tochter von Silvia Wollny (59) einen kleinen Einblick in ihre Romanze. Auf die Frage, wie es mit Tinush laufe, offenbarte sie: "Es gibt in jeder Beziehung Ups und Downs, aber aktuell läuft es ganz gut."