Nach "Temptation Island VIP": Verführerin Lisa packt über Beziehung von Sarah-Jane Wollny aus

Verführerin Lisa (28) hat sich über die Beziehung von Sarah-Jane Wollny (26) und ihrem Freund Tinush Nasri (27) geäußert. © RTL (Screenshot)

Die 28-Jährige packt über die Beziehung des Paares aus und lässt kein gutes Haar an der Tochter von Familienoberhaupt Silvia Wollny (59). "Am Ende hatte ich einfach keine Motivation mehr, ihm zu beweisen, dass ich es wirklich ernst meine", lässt sie die Öffentlichkeit in einer Instagram-Story wissen.

Leider hätten einige andere Verführerinnen den Jungs erzählt, dass sie kein echtes Interesse an Tinush hätte, was letztlich dafür gesorgt haben soll, dass es zu einem Streit zwischen der Verführerin und dem Freund der Wollny-Tochter gekommen sei.

"Ehrlich gesagt, ich kann gut schauspielern, aber die Wahrheit ist, dass ich keinerlei Anziehung gespürt habe. Irgendwann konnte ich dieses Spiel einfach nicht mehr aufrechterhalten, ohne etwas zu machen, was ich nicht gefühlt habe", führt Lisa weiter aus.

Wenn es nach der 28-Jährigen geht, hat die Beziehung des Paares allerdings keine Zukunft. "Zu mir meinte er ständig, dass seine Beziehung total eingeschlafen sei und er kein Feuer mehr spüre", erklärt sie.

Daher sei der plötzliche Sinneswandel des 26-Jährigen beim Lagerfeuer für sie sehr überraschend gewesen.