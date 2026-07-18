Große Ängste von Sarah-Jane Wollny bewahrheiten sich: "Ich habe während der OP geweint"

Hückelhoven - Zuletzt hatte Sarah-Jane Wollny (27) offen über ihre bevorstehende Liposuktion, bei der verändertes Fettgewebe dauerhaft entfernt werden soll, und Sorgen vor der OP gesprochen. Jetzt meldet sich die TV -Bekanntheit mit einem Gesundheitsupdate – und macht deutlich: Ihre Befürchtungen waren tatsächlich nicht unbegründet.

Am Freitag hat sich Sarah-Jane Wollny (27) in ihrer Instagram-Story über die kürzlich bei ihr durchgeführte Liposuktion geäußert. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshots, 2)

Bereits im Vorfeld hatte Sarah-Jane erklärt, dass sie kein gutes Gefühl habe und hoffe, den Eingriff genauso gut zu verkraften wie den ersten vor ein paar Wochen. Doch genau das sei dieses Mal nicht der Fall gewesen, wie sie am Freitagabend in ihrer Instagram-Story berichtet.

"Nach der OP und während der OP habe ich schon gemerkt, dass es anders wird als die erste OP. Die habe ich ja unnormal gut weggesteckt", erzählt die 27-Jährige.

Diesmal seien die Voraussetzungen jedoch deutlich schlechter gewesen: Während sie beim Eingriff vor ein paar Wochen ausgeschlafen und körperlich fit gewesen sei, war das nun nicht der Fall. Schließlich habe sie einen Tag zuvor noch gearbeitet. "Und wenn man nicht ausgeschlafen ist, ist das Schmerzempfinden auch nochmal ein anderes Level", so Sarah-Jane.

Hinzu sei gekommen, dass sie einen Tag vor der Liposuktion ihre Periode bekommen habe. Dadurch sei ihr Kreislauf nach dem Eingriff "unglaublich schlecht" gewesen und sie habe sich "unnormal schwach" gefühlt.

Während des Eingriffs sei es dann auch dementsprechend emotional für sie geworden, berichtet die 27-Jährige weiter: "Ich habe während der OP tatsächlich auch geweint. Ich kann mich nur bruchstückweise daran erinnern. Also es war alles andere als einfach."