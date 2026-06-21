Neue Hoffnung für Sarah-Jane Wollny: Kann diese OP alles verändern?

Hückelhoven - Nach ihrer ersten Lipödem-Operation meldet sich Sarah-Jane Wollny (27) bei ihren Fans zurück und zeigt sich erleichtert, aber auch erschöpft. Die 27-Jährige gibt offene Einblicke in die ersten Tage danach.

Sarah-Jane Wollny (27) kurz vor ihrer ersten Lipödem-Operation. © Bildmontage: Instagram/ sarah_jane_wollny

Auf Instagram teilt die Wollny-Tocher einige Bilder direkt aus dem Krankenhaus. Zu sehen ist sie im OP-Outfit, mit dem Ärzteteam sowie kurz nach dem Eingriff mit stark bandagierten, geschwollenen Beinen.

Ein Anblick, der deutlich macht, wie intensiv die Behandlung für sie war. Trotz allem habe Sarah-Jane lange auf diesen Tag "mit Respekt hingefiebert".

Die Krankheit ist nämlich weit mehr als ein optisches Thema: "Lipödem bedeutet so viel mehr als dicke Beine. Es bedeutet Schmerzen, Druckgefühl, blaue Flecken, Einschränkungen und oft auch ein Kampf mit dem eigenen Spiegelbild."

Jetzt heißt es für die 27-Jährige viel Ausruhen. Schwellungen, Kompressionskleidung und Heilungsphasen gehören nun zum Alltag.

Dennoch wisse sie: "Jeder einzelne Tag bringt mich meinem Ziel ein Stück näher – einem Leben mit weniger Schmerzen und mehr Lebensqualität".