Neue Hoffnung für Sarah-Jane Wollny: Kann diese OP alles verändern?
Hückelhoven - Nach ihrer ersten Lipödem-Operation meldet sich Sarah-Jane Wollny (27) bei ihren Fans zurück und zeigt sich erleichtert, aber auch erschöpft. Die 27-Jährige gibt offene Einblicke in die ersten Tage danach.
Auf Instagram teilt die Wollny-Tocher einige Bilder direkt aus dem Krankenhaus. Zu sehen ist sie im OP-Outfit, mit dem Ärzteteam sowie kurz nach dem Eingriff mit stark bandagierten, geschwollenen Beinen.
Ein Anblick, der deutlich macht, wie intensiv die Behandlung für sie war. Trotz allem habe Sarah-Jane lange auf diesen Tag "mit Respekt hingefiebert".
Die Krankheit ist nämlich weit mehr als ein optisches Thema: "Lipödem bedeutet so viel mehr als dicke Beine. Es bedeutet Schmerzen, Druckgefühl, blaue Flecken, Einschränkungen und oft auch ein Kampf mit dem eigenen Spiegelbild."
Jetzt heißt es für die 27-Jährige viel Ausruhen. Schwellungen, Kompressionskleidung und Heilungsphasen gehören nun zum Alltag.
Dennoch wisse sie: "Jeder einzelne Tag bringt mich meinem Ziel ein Stück näher – einem Leben mit weniger Schmerzen und mehr Lebensqualität".
Erste von vielen OPs geschafft: So geht es für Sarah-Jane weiter
Für die Tochter von Silvia Wollny (61) ist es die erste von vier Operationen: "Es wurden jetzt nur die vorderen Oberschenkel gemacht, nächstes Mal sind dann die Seiten und die hinteren Oberschenkel dran", erklärte sie in ihrer Instagram-Story.
Die Schmerzen seien allerdings heftiger als gedacht. Aufgrund der Schwellung sind ihre Oberschenkel offenbar fast doppelt so groß wie zuvor.
Kleine Spaziergänge sollen ihr nun helfen, wieder Beweglicher zu werden. Diese tragen dazu bei, dass die Flüssigkeit schneller aus ihren Beinen schwindet.
Die Diagnose Lipödem erhielt Sarah-Jane schon im April. Zuvor hatte sie immer wieder neue Abnehmversuche gestartet und sich gewundert, warum sie trotz kleiner Mahlzeiten keine Erfolge sieht.
Die Fettdepots, die durch die chronische Fettverteilungsstörung entstanden sind, werden dadurch nämlich nicht kleiner. Nur eine OP kann an dieser Stelle helfen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ sarah_jane_wollny