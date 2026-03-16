"Hoffnung stirbt zuletzt": Wollny-Tochter gibt nach Rückzug schwere Erkrankung zu

Ratheim - Während sich Teile ihrer Familie derzeit mal wieder via Social Media zoffen, ist es um Sarah-Jane Wollny zuletzt sehr still geworden. Jetzt gestand die 27-Jährige, dass eine ernste Erkrankung dahintersteckte.

Sarah-Jane Wollny (27) hatte zuletzt mit schweren Depressionen zu kämpfen. © Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshot)

In einem bewegenden Gespräch mit Promi-Wahrsagerin Lilo von Kiesenwetter zeigte sich die TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") so verletzlich wie noch nie und offenbarte dabei, jüngst unter schweren Depressionen gelitten zu haben.

Vor allem die Vertrauensbrüche bei "Temptation Island VIP" durch Ex-Partner Tinush hatten tiefe Spuren hinterlassen. "Ich war dumm und naiv. Ich war sehr verletzt, sehr enttäuscht, wurde dort vor Ort auch gebrochen", erklärte Sarah-Jane in "Lilos Sternenhimmel - Der kosmische Reality-TV-Check".

Das toxische Verhalten auf der Skandal-Insel der Versuchung habe letztendlich ihre Seele zerstört. Aus diesem Grund fasste die Blondine den klaren Entschluss: "Ich werde ihn auch nicht mehr in mein Leben lassen!" Dies sei für sie "die größte Prüfung".

In ihrer schwersten Zeit zog sich die Tochter von Silvia Wollny (61) immer mehr zurück, nahm aber keine professionelle Unterstützung in Anspruch. Dazu merkte sie in der "YouTube"-Show an: "Ich habe mich da selber wieder rausgekämpft, ohne ärztliche Hilfe oder so was."

Was ihr damals den meisten Halt gab? Ihre Familie! "Ich habe mich immer an meinen Nichten und Neffen festgehalten, um eben noch heute hier zu sein", offenbarte Sara-Jane im Deep-Talk mit Lilo von Kiesenwetter.