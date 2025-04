Nach Trennung: Sarah-Jane Wollny grillt Exfreund Tinush öffentlich - "Absolut nicht verdient"

Hückelhoven - Vor wenigen Tagen gab Sarah-Jane Wollny (26) überraschend die Trennung von Freund Tinush Nasri bekannt, hielt sich mit weiteren Details jedoch zurück - bis jetzt! Am Montag holte die Wollny-Tochter nämlich öffentlich zum Rundumschlag gegen ihren Verflossenen aus und räumte zudem mit Gerüchten auf.

Sarah-Jane Wollny (26) offenbarte ihren Fans zum Wochenstart, dass Exfreund Tinush sie nicht fair behandelt habe. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny

Die Enttäuschung und Wut standen Sarah-Jane deutlich ins Gesicht geschrieben, als sie sich am Montagmittag in ihrer Instagram-Story bei ihren mehr als 290.000 Fans gemeldet hatte, um einige Dinge klarzustellen, wie sie erklärte.

Denn nachdem die 26-Jährige und ihr Ex-Freund, mit dem sie knapp fünf Jahre zusammen war, sich zunächst nicht zu den Gründen für die Trennung geäußert hatten, platzte Sarah-Jane jetzt gewaltig der Kragen!

"Diese Trennung hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen", offenbarte sie gegenüber ihren Anhängern und erklärte, dass Tinush in ihrem Leben stets "die Nummer eins" gewesen sei und sie sich immer "hinten angestellt" habe - was nach ihren Angaben jedoch leider nicht auf Gegenseitigkeit beruht habe.

Konkrete Beispiele nannte die 26-Jährige zwar (noch) nicht, kündigte jedoch an, dass der "Tag X" bald kommen werde, an dem sie ihren Fans den gesamten Ablauf der Trennung schildern wolle - "weil es einfach unfair war und ich all das absolut nicht verdient habe", wie die Wollny-Tochter klarstellte. Doch damit nicht genug!