Überraschende Trennung: Alles aus und vorbei bei Sarah-Jane Wollny und Freund Tinush

Tinush Nasri (27) und Sarah-Jane Wollny (26) hatten sich 2018 über Social Media kennengelernt und sind einige Jahre später zusammengekommen. © Bildmontage: Instagram/tinush.n (Screenshot), Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshots, 2)

Das haben die beiden "Temptation Island VIP"-Kandidaten unabhängig voneinander via Instagram verkündet.

"Ich möchte das Thema gar nicht groß in die Länge ziehen, aber Sarah-Jane und ich sind mittlerweile kein Paar mehr", teilt der 27-Jährige am Montagabend in seiner Story mit.

Die Gründe dafür wolle er allerdings für sich behalten, betont der Düsseldorfer, der aber klarstellen will, "dass kein böses Blut zwischen uns herrscht. Ich wünsche ihr nur das Beste." Weitere Details teilt Tinush allerdings nicht mit.

Sarah-Jane hingegen berichtet, dass die Trennung nicht von ihr ausgegangen sei - und schon ein paar Tage her ist. "Tinush hat sich vor zwei Wochen von mir getrennt", schreibt die Tochter von Wollny-Oberhaupt Silvia (60).

Die 26-Jährige scheint mit dem Thema dementsprechend auch noch nicht wirklich abgeschlossen zu haben.

"Ich brauche noch ein bisschen Zeit, was das Thema angeht, denn ich hätte mir das alles anders gewünscht", berichtet die gelernte Altenpflegerin, die aktuell auch keine weiteren Fragen zum Beziehungsaus beantworten will.