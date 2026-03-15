Extremer Gewichtsverlust: Fans in Sorge um Demi Moore
Los Angeles (USA) - Die jüngsten Auftritte von Hollywoodstar Demi Moore (63) sorgen für Aufsehen: Die Schauspielerin zeigte sich zuletzt auffallend dünn und versetzte ihre Fans damit in große Sorge.
Erst im vergangenen Jahr hatte das US-Magazin People Demi Moore zur schönsten Frau der Welt gekürt. Nun liefert das Aussehen der Ex-Frau von Bruce Willis (70) erneut Gesprächsstoff - jedoch nicht im positiven Sinne.
Bereits vor wenigen Wochen präsentierte sich die 63-Jährige bei der Mailänder Fashion Week deutlich erschlankt auf dem roten Teppich und sorgte mit ihrem neuen Look für Aufregung.
Beim Southwest Film Festival in Austin (Texas) vor wenigen Tagen war die auffallend dünne Silhouette der Hollywood-Ikone dann noch deutlicher zu erkennen, was im Netz zu wilden Spekulationen führte: Nimmt die Mutter von drei Töchtern etwa Ozempic?
Dass Demi Moore möglicherweise mithilfe der Abnehmspritze so viel Gewicht verloren habe, können ihre Fans nur vermuten, sie scheinen sich jedoch einig zu sein: Die Schauspielerin sehe "ungesund" aus.
Demi Moore auffallend dünn - Fans appellieren: "Jemand sollte eingreifen!"
Unter Demis jüngstem Video auf Instagram, in dem sie ihre schmale Figur präsentiert, tummeln sich inzwischen mehr als 10.000 Kommentare besorgter Fans.
"Sie sieht beängstigend dünn aus. Warum sieht sie es nicht? Es bricht mir das Herz", schreibt ein Follower, während andere Nutzer den Filmstar auffordern, mehr zu essen und besser auf sich aufzupassen.
Ein User fordert sogar: "Jemand sollte eingreifen!"
Demi Moore hingegen scheint bei ihrem Lebensstil keinen Handlungsbedarf zu sehen und sich pudelwohl in ihrem Körper zu fühlen, wie ihre selbstbewussten Auftritte der vergangenen Wochen zeigen.
Um ihr Gewicht zu halten und gesund zu bleiben, setze sie vor allem auf fleischlose Ernährung und nährstoffreiche Lebensmittel, verriet die 63-Jährige kürzlich im Interview mit People. Außerdem halte sie sich mit Yoga und Meditation fit.
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