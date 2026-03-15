Extremer Gewichtsverlust: Fans in Sorge um Demi Moore

Los Angeles (USA) - Die jüngsten Auftritte von Hollywoodstar Demi Moore (63) sorgen für Aufsehen: Die Schauspielerin zeigte sich zuletzt auffallend dünn und versetzte ihre Fans damit in große Sorge.

Aktuelle Aufnahmen zeigen: Demi Moore (63) hat stark abgenommen. © Fotomontage: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Luca Bruno, picture alliance / Jack Plunkett/Invision/AP | Jack Plunkett

Erst im vergangenen Jahr hatte das US-Magazin People Demi Moore zur schönsten Frau der Welt gekürt. Nun liefert das Aussehen der Ex-Frau von Bruce Willis (70) erneut Gesprächsstoff - jedoch nicht im positiven Sinne.

Bereits vor wenigen Wochen präsentierte sich die 63-Jährige bei der Mailänder Fashion Week deutlich erschlankt auf dem roten Teppich und sorgte mit ihrem neuen Look für Aufregung.

Beim Southwest Film Festival in Austin (Texas) vor wenigen Tagen war die auffallend dünne Silhouette der Hollywood-Ikone dann noch deutlicher zu erkennen, was im Netz zu wilden Spekulationen führte: Nimmt die Mutter von drei Töchtern etwa Ozempic?

Dass Demi Moore möglicherweise mithilfe der Abnehmspritze so viel Gewicht verloren habe, können ihre Fans nur vermuten, sie scheinen sich jedoch einig zu sein: Die Schauspielerin sehe "ungesund" aus.