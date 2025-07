Rosenkrieg zwischen Sarah-Jane Wollny und Ex Tinush: "Einfach nur ekelhaft"

Sarah-Jane (26) und Tinush (27) waren über vier Jahre ein Paar und trennten sich einige Monate nach "Temptation Island" im April 2025. © RTL / Kimberly Schäfer

Die Wollny-Tochter wollte Tinushs Aussage so nicht stehen lassen. Sie kontert wütend: "Dieser Moment, wenn man nicht mit der Ex in Verbindung gebracht werden will, die einen in die Öffentlichkeit gebracht hat. Das erste Mal im TV war er bei den Wollnys, danach kam Temptation. Aber Ehrlichkeit scheint nicht seine Stärke zu sein."

Ihr Ex ließ nicht lange auf sich warten und antwortete sarkastisch: "Ja, vielen Dank noch mal dafür, ohne dich wäre ich ein Niemand." Sarah-Jane schießt zurück, ganz nach dem Motto: "Bist du immer noch!"

Kein Geheimnis also, dass die Stimmung zwischen den beiden immer noch angespannt ist. Die 26-Jährige schrieb in ihrer Story dazu: "Mir fehlen die Worte" und sie möchte, dass ihre Fans sehen, "wie widerlich sein Charakter ist".

Auch die Hoffnung auf ein mögliches Liebes-Comeback macht Sarah-Jane zunichte. Sie sei über Tinush "hinweg und würde [ihn] auch nicht mehr zurücknehmen", schreibt sie.