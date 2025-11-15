Ex-Freund längst Geschichte: TV-Star Sarah-Jane Wollny spricht offen über neuen Traummann
Hückelhoven - Sarah-Jane Wollny ist wieder bereit, sich zu verlieben. Und die 27-Jährige hat genaue Vorstellungen davon, wie der neue Mann an ihrer Seite sein sollte!
Rund sieben Jahre lang ging die TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") mit ihrem Ex-Freund Tinush Nasri gemeinsam durchs Leben. Auch von Hochzeit und Kindern war die Rede. Doch ihre Teilnahme an "Temptation Island VIP" änderte letztendlich alles.
Das Paar trennte sich.
Seitdem genießt die "Promi Big Brother"-Kandidatin ihr Single-Leben. Doch Sarah-Jane hat die Zeit nicht nur sinnlos verplempert, sondern sich auch intensiv Gedanken darüber gemacht, welche Eigenschaften sie sich bei ihrem neuen Freund wünscht.
"Mein Traummann müsste humorvoll sein, liebevoll, aber vor allem loyal. Er müsste hinter mir stehen und sich auch gut mit meiner Familie verstehen", stellte die Tochter von Wollny-Matriarchin Silvia (60) jetzt gegenüber "Promiflash" klar.
Einen ausgeprägten Wunsch nach eigenem Nachwuchs sollte ihr zukünftiger Mr. Right ebenfalls mitbringen. Denn das Mitglied der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschlands betont: "Ich will unbedingt irgendwann mal Kinder haben!"
Sarah-Jane Wollny bekundet Interesse an Datingsshow
Alles andere werde sich laut Sarah-Jane schon ergeben. Allerdings hat die Reality-TV-Kandidatin schon ganz konkrete Vorstellungen davon, wie ihre zukünftige Familienplanung aussehen könnte.
"Ich sage erst mal eins. Mal schauen, wie es läuft. Aber ich will auf keinen Fall ein Einzelkind. Wenn, dann müssen es mindestens zwei sein", lautete die spontane Überlegung der älteren Schwester von Loredana Wollny (21).
Im Hinblick auf eine neue Beziehung wünsche sie sich in erster Linie aber einen Partner, der dieselben Werte und Ziele verfolge wie sie.
Dies war in ihrer Verbindung zu Tinush zuletzt offenbar nicht mehr der Fall gewesen.
Wie Sarah-Jane weiter verriet, hätte sie auch kein Problem damit, ihre Chance auf den Mann fürs Leben im Rahmen einer Datingshow zu suchen. "Ich hätte Bock", bekräftigte sie im Gespräch mit dem Boulevard-Medium in aller Deutlichkeit. Ihre Telefonnummer haben die RTL-Verantwortlichen sicherlich griffbereit.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshots)