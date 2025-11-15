Ex-Freund längst Geschichte: TV-Star Sarah-Jane Wollny spricht offen über neuen Traummann

Hückelhoven - Sarah-Jane Wollny ist wieder bereit, sich zu verlieben. Und die 27-Jährige hat genaue Vorstellungen davon, wie der neue Mann an ihrer Seite sein sollte!

Sarah-Jane Wollny möchte gerne eine eigene Familie gründen. Aktuell ist die 27-Jährige allerdings Single. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshots)

Rund sieben Jahre lang ging die TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") mit ihrem Ex-Freund Tinush Nasri gemeinsam durchs Leben. Auch von Hochzeit und Kindern war die Rede. Doch ihre Teilnahme an "Temptation Island VIP" änderte letztendlich alles.

Das Paar trennte sich.

Seitdem genießt die "Promi Big Brother"-Kandidatin ihr Single-Leben. Doch Sarah-Jane hat die Zeit nicht nur sinnlos verplempert, sondern sich auch intensiv Gedanken darüber gemacht, welche Eigenschaften sie sich bei ihrem neuen Freund wünscht.

"Mein Traummann müsste humorvoll sein, liebevoll, aber vor allem loyal. Er müsste hinter mir stehen und sich auch gut mit meiner Familie verstehen", stellte die Tochter von Wollny-Matriarchin Silvia (60) jetzt gegenüber "Promiflash" klar.

Einen ausgeprägten Wunsch nach eigenem Nachwuchs sollte ihr zukünftiger Mr. Right ebenfalls mitbringen. Denn das Mitglied der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschlands betont: "Ich will unbedingt irgendwann mal Kinder haben!"