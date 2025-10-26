Reality-Krach nach Promi BB: War die Freundschaft nur Fassade?

Hückelhoven - Zoff im Reality-Zirkus: Zwischen den " Promi Big Brother "-Mitbewohnerinnen Sarah-Jane Wollny (27) und Laura Blond (30) fliegen nach der Show plötzlich die Fetzen.

"Promi Big Brother"-Kandidaten 2025: Andrej Mangold (38) neben Sarah Jane Wollny (27). © SAT.1/SAT.1/obs

In ihrer Instagram-Story am Samstag machte Sarah-Jane ihrem Ärger ordentlich Luft und sprach über die angebliche Freundschaft, die nach der Show wohl doch keine war.

Der Grund: Laura soll nach ihrem Auszug negativ über die 27-Jährige gesprochen haben. Das habe Sarah-Jane im Nachgang von Freunden und Familie erfahren.

Dementsprechend sei sie "eines Besseren belehrt" worden und habe kein Verständnis dafür, dass Laura ihr vorwirft, sie auf Social Media nicht ausreichend im Kampf um die "Promi Big Brother"-Krone unterstützt zu haben.

Letztendlich steht für die Wollny-Tochter fest: Laura hatte niemals Interesse an einer echten Verbindung.

"Dir geht's einzig und allein um den Support. Daran sieht man doch, wie wichtig dir Social Media überhaupt ist", so Sarah-Jane.