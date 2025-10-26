Reality-Krach nach Promi BB: War die Freundschaft nur Fassade?
Hückelhoven - Zoff im Reality-Zirkus: Zwischen den "Promi Big Brother"-Mitbewohnerinnen Sarah-Jane Wollny (27) und Laura Blond (30) fliegen nach der Show plötzlich die Fetzen.
In ihrer Instagram-Story am Samstag machte Sarah-Jane ihrem Ärger ordentlich Luft und sprach über die angebliche Freundschaft, die nach der Show wohl doch keine war.
Der Grund: Laura soll nach ihrem Auszug negativ über die 27-Jährige gesprochen haben. Das habe Sarah-Jane im Nachgang von Freunden und Familie erfahren.
Dementsprechend sei sie "eines Besseren belehrt" worden und habe kein Verständnis dafür, dass Laura ihr vorwirft, sie auf Social Media nicht ausreichend im Kampf um die "Promi Big Brother"-Krone unterstützt zu haben.
Letztendlich steht für die Wollny-Tochter fest: Laura hatte niemals Interesse an einer echten Verbindung.
"Dir geht's einzig und allein um den Support. Daran sieht man doch, wie wichtig dir Social Media überhaupt ist", so Sarah-Jane.
"Kindergarten": Laura Blond kontert Sarah-Jane
Nach dem Drama ließ auch Laura Blond nicht lange auf sich warten. Direkt vom Flughafen aus meldete sie sich mit einem Statement zu Sarah-Janes Story.
Aus ihrer Perspektive sei das alles "einfach eine krasse Verdrehung der Tatsachen". "In Folge 10 spreche ich offen an, dass ich den Ton ihrerseits gegenüber Karina unangebracht fand und - dabei bleibe ich auch. Das war keine Lästerattacke, sondern eine ehrliche Einschätzung der Situation."
Ihrer Meinung nach könne eine echte Freundin das einordnen. Sarah-Janes Reaktion darauf empfinde sie dagegen als "Kindergarten".
Zudem sei der Vorwurf, dass ihr Verhalten nur nett gewesen sei, um Support abzugreifen, "unterste Schublade".
"Wer nicht für mich ist, ist gegen mich", betonte sie zum Schluss. "In dem Moment, in dem sie ihrer Community sagt, sie sollen für andere abstimmen, schmeißt sie mich vor den Zug! Und das macht KEINE FREUNDIN!".
Titelfoto: Bildmontage: SAT.1/SAT.1/obs