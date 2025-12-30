Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg mit nur 35 Jahren gestorben

USA - Sie litt an einer aggressiven Form von Blutkrebs, hatte keine Aussicht auf Heilung. Nun ist Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg im Alter von 35 Jahren verstorben.

Tatiana Schlossberg (†35) litt an myeloischer Leukämie, einer bösartigen Form von Blutkrebs. © X/DougWahl1

Wie die JFK Foundation auf ihren Social-Media-Kanälen mitteilte, starb die junge US-Amerikanerin am Dienstag im Beisein ihrer Familie.

Vonseiten der Angehörigen hieß es: "Unsere wunderschöne Tatiana ist heute Morgen verstorben. Sie wird immer in unseren Herzen bleiben." Unterzeichnet wurde der Beitrag von der Großfamilie der 35-Jährigen.

Erst vor einem Monat hatte Tatiana in einem bewegenden Essay mitgeteilt, dass sie nicht mehr lange zu leben habe. Die erschütternde Diagnose: Akute myeloische Leukämie.

"Ich konnte nicht glauben, dass die Ärzte über mich sprachen", schrieb die junge Frau über die Schock-Nachricht, die eine Chemotherapie und eine Knochenmarktransplantation erforderlich machte. "Ich fühlte mich bis zu diesem Moment nicht krank. Ich war eigentlich eine der gesündesten Personen überhaupt."

Tatiana und ihr Ehemann George Moran hatten im Jahr 2017 geheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter.