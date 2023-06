Sarah-Jane Wollny sucht vergeblich ihren Autoschlüssel: Plötzlich geht ihr ein Licht auf

Sarah-Jane Wollny (24) musste kürzlich ihr Auto in die Werkstatt bringen. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny

In den vergangenen Tagen hatte Sarah-Jane, die als examinierte Altenpflegerin arbeitet, freigehabt, was vor allem ihre rund 200.000 Instagram-Follower zu spüren bekamen.



Die TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") hatte nämlich deutlich mehr Storys als gewöhnlich für ihre Community aufgenommen, in denen sie immer wieder kleine Einblicke in ihr Freizeit-Programm gab.

Das bestand allerdings nicht (nur) aus Faulenzen! Stattdessen hatte die fleißige Blondine sich einiges vorgenommen und neben den obligatorischen Aufgaben im Haushalt auch mehrere To-dos abgearbeitet, die noch auf ihrer Liste gestanden hatten.

So musste die 24-Jährige unter anderem ihr Auto zwecks Sommerreifenwechsels in die Werkstatt bringen, wie sie ihren Anhängern am Dienstag in ihrer Story geschildert hatte. Bislang hatte Sarah-Jane die Straßen nämlich noch mit Winterreifen unsicher gemacht.

"Ich weiß, ein bisschen spät, aber vorher hab ich es nicht geschafft", offenbarte sie gegenüber ihrer Community, gab den Wagen schließlich ab und wollte sich dann rund zwei Stunden später wieder auf den Weg in die Werkstatt machen.

Die vielfache Tante wurde jedoch aufgehalten...