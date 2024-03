Sarah-Jane Wollnys Freund enthüllt, wie er sich in Großfamilie fühlt: "Manchmal ist es ..."

Sarah-Jane Wollny (25) und ihr Liebster Tinush gehen inzwischen schon seit mehr als dreieinhalb Jahren gemeinsam durchs Leben. © Instagram/sarah_jane_wollny

Nachdem Sarah-Jane und ihr Liebster den Samstag bei einem Stadt-Bummel mit anschließendem Dinner genossen hatten, wie die Wollny-Tochter ihren mehr als 200.000 Instagram-Fans in ihrer Story gezeigt hatte, hatten sich die beiden Turteltauben für den Abend noch etwas Besonderes für Sarah-Janes Anhänger überlegt.



"Wir haben gerade ein bisschen Langeweile. Ihr könnt Fragen an ihn [Tinush] stellen, die mich betreffen oder die ihn betreffen - wie auch immer - aber er wird sie beantworten", hatte die 25-Jährige ihren Followern erklärt, während sie auf Tinush deutete, der im Hintergrund der Story zu sehen war.

Eine vielleicht einmalige Gelegenheit, die sich die Fans der Blondine natürlich nicht entgehen lassen wollten!

So dauerte es nicht lange, bis die ersten Fragen eintrudelten - und Tinush Rede und Antwort stehen musste! Nachdem der Freund der TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") zunächst offenbart hatte, was seine "größten Macken" sind ("Vielleicht bin ich manchmal ungeduldig") ging es allerdings ans Eingemachte, denn eine Sache interessierte Sarah-Janes Community ganz besonders: "Wie fühlst du dich in so einer großen Familie?"