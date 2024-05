Nächster Dämpfer für Elton? Jetzt wird er auch noch von Ina Müller ersetzt

Die Sängerin Ina Müller (58) wird in diesem Jahr die ESC-Punkte aus Deutschland verkünden. © Georg Wendt/dpa

Dieses Mal nicht wie zuvor bei ProSieben oder RTL, sondern im NDR.

In einer Mitteilung des Senders wurde am verkündet, dass die Moderatorin Ina Müller (58) im "Eurovision Song Contest"-Finale 2024 die Punkte der deutschen Jury verkünden werde.

Den Job hatte jahrelang Barbara Schöneberger (50) übernommen. Im vergangenen Jahr hatte Elton die Aufgabe übernommen. Ein einmaliges Vergnügen für den 53-Jährigen, wie es jetzt scheint.

Stattdessen wird Ina Müller bereits zum zweiten Mal mit dem Satz "12 points of the German Jury go to ..." in die Kameras der größten Musikshow der Welt sprechen. Das Erste, die ARD Mediathek, eurovision.de und die ARD Audiothek übertragen das Finale aus Malmö am Sonnabend, 11. Mai, ab 21 Uhr.

Elton äußerte sich bislang nicht zu der Nachricht. Bei Instagram feierte er stattdessen die Aufzeichnung seiner 500. "1, 2 oder 3"-Folge.

Die KiKA-Sendung will er offenbar auch in Zukunft weiter moderieren. "2027 wird dieses wunderschöne Format 50 Jahre alt und ich hoffe, dass wir da wieder ordentlich feiern werden", kommentierte er einen entsprechenden Post auf seinem Account.