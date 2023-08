Sarah-Jane Wollny zickt Wimpern-Fee an: "Das war wirklich unpassend"

Hückelhoven - Jeder hat mal einen schlechten Tag - so auch Sarah-Jane Wollny (24), die am Donnerstag offenbar mit dem falschen Fuß aufgestanden war und vor ihren Fans eine kleine Beichte ablegte.

Dann wurde der Termin jedoch kurzfristig "aufgrund von Krankheit abgesagt", was bei der 24-Jährigen prompt eine "Kurzschlussreaktion" auslöste, wie sie gestand.

Wie Sarah-Jane anschließend erklärte, fliegt sie in wenigen Tagen wieder in den Urlaub und habe sich davor noch einige Termine gemacht - unter anderem auch, um ihre Wimpern stylen zu lassen.

In ihrer Story hatte sich die vielfache Tante wieder einmal aus dem Auto heraus bei ihren Anhängern gemeldet und keinen Hehl daraus gemacht, dass sie "heute nicht den besten Tag habe", wie man "wahrscheinlich auch an ihrem Gesichtsausdruck sehen" würde.

Das mag vielleicht auch daran liegen, dass Sarah-Jane nicht nur die sonnigen Momente ihres Lebens teilt, sondern auch weniger schöne Situationen - so auch am Donnerstag!

Sarah-Jane hat sich bei Instagram eine stolze Fangemeinde aufgebaut. Die rund 200.000 Follower der TV-Bekanntheit (" Die Wollnys ") verfolgen den Alltag der hauptberuflichen Altenpflegerin mit großer Spannung und freuen sich stets, wenn die 24-Jährige einen kleinen Einblick in ihr Leben gewährt.

Sarah-Jane entschuldigte sich nach der "zickigen Nachricht" bei ihrer Wimpern-Fee. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshots)

"Ich muss ehrlich sagen: als ich die Nachricht bekommen hab, dass der Termin abgesagt wurde, da war ich so zickig und hab so eine zickige Antwort gegeben", beichtete Sarah-Jane ganz unverhohlen, fügte allerdings zu ihrer Verteidigung hinzu, dass sie die Nachricht sehr früh am Morgen, kurz nach dem Aufwachen, gelesen habe.

"Im Nachhinein hab ich mich dann auch entschuldigt, aber ich bin ja so jemand, ich hau' direkt raus, was ich denke", offenbarte die Wollny-Tochter, betonte dabei aber auch, dass man solche Impulse "manchmal wirklich unterdrücken sollte".

"Das war wirklich unpassend. Aber ich hab mich entschuldigt und meinen Fehler eingesehen", gestand Sarah-Jane und wirkte damit kein bisschen weniger sympathisch.

Einen schwachen Moment hat schließlich jeder von uns hin und wieder - um sich zu entschuldigen, bedarf es jedoch bekanntlich an Größe.