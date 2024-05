Wie ernst steht es um Silvia Wollny? Tochter Sarah-Jane äußert sich unter Tränen!

Auch ihren Freund Tinush kann der TV-Star nicht regelmäßig treffen. "Ich vermisse meinen Partner, meine Familie, meine Mama", schluchzt Sarah-Jane, während sie einsam auf dem Bett sitzt und ihr die Tränen in die Augen schießen.

Aufgrund der aktuellen Situation scheint die Blondine noch mehr unter der Trennung von ihrer Familie zu leiden. Während sie in Ratheim sitzt, befindet sich der Großteil des TV-Clans in der Türkei.

Nun hat sich ein weiterer Wollny-Spross zu Wort gemeldet und seinen Gefühlen freien Lauf gelassen. Die Rede ist von Sarah-Jane Wollny. In einem neuen Insta-Clip gesteht die 25-Jährige: "Eben haben die Emotionen gekickt! Ich hasse es, allein zu sein!"

"Mir geht es heute nicht so gut", schrieb die Elffach-Mama kürzlich zu einem Instagram-Bild, das sie betrübt und im Rollstuhl sitzend zeigte. Zuvor hatte sie bereits alle Termine aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen.

In Freund Tinush hat die 25-jährige Blondine seit vielen Jahren einen festen Halt an ihrer Seite. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshots)

Ergänzend fügt sie hinzu: "Ich würde so gerne Zeit mit denen verbringen und die einfach in den Arm nehmen, aber was nicht ist, das ist nicht, ist nervig. Das zieht dann einfach meine Laune runter."

Wie dem Rollstuhl-Post von Silvia zu entnehmen ist, war noch nicht sicher, ob sie wieder zurück nach Deutschland fliegen kann. Die Fans warten seither vergeblich auf ein Update. Sarah-Jane dazu: "Das Schicksal hatte andere Pläne, ist schwierig!"

Offenbar ist die ehemalige "Promi Big Brother"-Gewinnerin gesundheitlich so angeschlagen, dass die Ärzte ihr einen mehrstündigen Flug von Antalya nach Köln oder Düsseldorf bislang verweigern.

Dass Sarah-Jane in ihrer Tränen-Botschaft von "Schicksal" spricht, klingt jedenfalls ernst. Auch die Sorgen der Fans dürften nach der emotionalen Videobotschaft der gelernten Pflegekraft nicht weniger werden.