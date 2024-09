"Temptation Island VIP": Darum wagt Sarah-Jane Wollny das "Experiment Reality-TV"

Köln - Mit der Ankündigung, gemeinsam mit Freund Tinush (26) an " Temptation Island VIP " teilzunehmen, sorgte Sarah-Jane Wollny (25) für eine große Überraschung. Doch warum wagt die 25-Jährige überhaupt das "Experiment Reality-TV"?

In einem Clip bei Instagram betonen die 25-jährige Tochter von RTLZWEI-Urgestein Silvia (59) und ihr Partner nämlich, dass beide aufgrund von Unsicherheiten gelegentlich an der Beziehung zueinander zweifeln - und das auf der Insel der Verführung endlich ablegen wollen.

Anders als viele TV-Kolleginnen und -Kollegen will Sarah-Jane ihre Bekanntheit mit der Showteilnahme allerdings auch gar nicht steigern, ihr geht es um etwas ganz anderes, wie sie nun verraten hat.

Bei Instagram liefert Sarah-Jane immer wieder private Einblicke in ihren Alltag. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshot)

"Wenn er mir sagen könnte, dass ich seine Traumfrau bin, müsste ich mir ja gar keine Sorgen machen, dass er vielleicht eine bessere findet, wo er dann direkt das Feeling hat, dass sie seine Traumfrau ist", meint Sarah-Jane.

"Ich gehe mit dem Wort 'Traumfrau' sehr vorsichtig um", meint der Düsseldorfer und erklärt sein Problem: "Wir hatten in unserer Beziehung oft Phasen, wo es nicht wirklich gut gelaufen ist und ich auch Gedanken hatte, dass es vielleicht doch nicht passen könnte, weil wir auch zwei sehr unterschiedliche Menschen sind."

Allen Zweifeln zum Trotz sei die Liebe zwischen der Wollny-Tochter und dem Musiker allerdings so stark, dass der 26-Jährige am Ende über alle Differenzen hinwegsehen könne, betont er. "Ich liebe sie über alles, das muss ich tatsächlich so sagen."

Ob die beiden am Ende tatsächlich den Treue-Test bestehen und ihren gemeinsamen Weg auch nach der Show fortsetzen, erfahrt ihr ab dem 2. Oktober in zwölf neuen Folgen von "Temptation Island VIP" auf RTL+.