Sarah Kern startet auf OnlyFans durch

Malta - Sie ist 57 Jahre, jetzt wagt Sarah Kern einen neuen Schritt! Die Homeshopping-Queen möchte jetzt bei OnlyFans durchstarten. Aber warum?

Sarah Kern (57) startet jetzt mit OnlyFans durch. © Felix Hörhager/dpa

"Man kann da gutes Geld verdienen und vor allem habe ich da jetzt richtig Lust drauf", gesteht die zweifache Mutter gegenüber "Bild" und preist an: "Mein Körper ist noch immer ein Ferrari!"

Und das, obwohl sie vor rund zwei Jahren noch strikt dagegen gewesen sei und die Nase gerümpft habe, wenn sich prominente Frauen dazu entschieden hätten, bei OnlyFans zu zeigen.

Aber man könne dort "viel Geld verdienen, wenn man es richtig anpackt. Das ist natürlich auch eines meiner Ziele", so das Model.

Doch eins stellt sie sofort klar: "Ich bin finanziell nicht verzweifelt, im Gegenteil."

Denn sie habe gerade erst einen Vertrag unterschrieben für ein Comeback im Homeshopping-Bereich im September. Dazu habe Sarah viele Immobilien-Projekte auf Malta und Zypern, die gut laufen würden.

Trotzdem verdeutlicht die 57-Jährige nochmals: "Jetzt bin ich stark und kann mir OnlyFans erlauben."