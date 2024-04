Sarah Liebich mit harten Worten über Ex Nico Legat: "Schwacher Charakter!"

Köln - Influencerin und " Temptation Island "-Teilnehmerin Sarah Liebich (25) hat über das erste Wiedersehen mit Ex-Freund Nico Legat (26) in der RTL-Show " Prominent Getrennt " ausgepackt. Für die 25-Jährige ist klar: Ein Liebescomeback wird es nicht geben!

Sarah Liebich (25) will sich von Nico Legats (26) Verhalten laut eigener Aussage nicht beirren lassen. © RTL

Via Instagram hatte Sarah am Donnerstag in einem Q&A über das Wiedersehen nach der Trennung der beiden gesprochen.

"Ich war super nervös, muss aber sagen, es war okay, so für das erste Aufeinandertreffen. Habe aber sehr schnell gemerkt, wie unangenehm seine Gegenwart mir ist", so Sarah gegenüber ihren Fans.

Dabei sprach sie auch das Problem Alkohol an, durch den Nico laut Sarah unberechenbar wird: "Er wird zu einem anderen Menschen und dreht komplett ab, wie wir gesehen haben."

Passend zu der Aussage hatte Nico in Folge zwei von "Prominent getrennt" einen Spruch in Richtung der anderen Kandidatinnen rausgehauen: "Ich bin extrem horny. Das wird gefährlich", hatte der Sohn von Ex-Fußballprofi Thorsten Legat (55) vor laufenden Kameras gelallt.

Papa Legat hatte sich anschließend öffentlich vom Verhalten seines Sohnes distanziert.