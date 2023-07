Ab sofort im Kino: Sarah Engels und Mike Singer leihen Ladybug und Cat Noir die Stimmen!

Mike Singer (23, l.) und Sarah Engels (30, r.) liehen den Superhelden Cat Noir und Ladybug ihre Gesangsstimmen für die deutsche Kinoversion des lang erwarteten Animationsfilms. © Bildmontage: Jens Kalaene/dpa, Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Fans - ganz gleich, ob jung oder alt - warten schon lange auf den "Miraculous: Ladybug & Cat Noir - Der Film", dessen Release seit 2021 immer wieder nach hinten verschoben wurde.

Film (und Serie) folgen der eher tollpatschigen Schülerin Marinette, die unsterblich in ihren Mitschüler Adrien verliebt ist. Manchmal eher schlecht als recht meistert sie den Schulalltag in Paris, als sie zur Hüterin der Stadt auserwählt wird: Ladybug! Was sie nicht weiß, ihr Heldenpartner Cat Noir ist in Wirklichkeit Adrien ...

Für Sarah Engels, die ihr Gesangstalent im deutschen Fernsehen bereits viele Male - unter anderem bei "The Masked Singer" - unter Beweis gestellt hat, geht ein Kindheitstraum in Erfüllung, denn sie darf Marinette bzw. Superheldin Ladybug ihre Gesangsstimme leihen!

"Als kleines Mädchen habe ich immer davon geträumt irgendwann mal in einem solchen Film einer Superheldin meine Gesangsstimme zu leihen. Die Zeit im Studio hat so viel Spaß gemacht und ich bin total stolz darauf", schrieb die 30-Jährige auf Instagram.

Auch Mike Singer, der für Adrien im Superhelden-Kostüm von Cat Noir singt, schrieb auf Instagram, er sei "dankbar für diese Erfahrung".

Im Interview mit TV Movie, bei dem auch Sarah mit von der Partie war, verriet er: "Ich würde so gern mal Spiderman sein. Ich bin so ein großer Fan."