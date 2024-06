Alessio wird neun! So süß gratuliert Mama Sarah Engels zum Geburtstag

Sarah Engels (31) hat ihrem Sohn Alessio (9) per Instagram zum Geburtstag gratuliert. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/sarellax3

In dem Clip sind viele gemeinsame Momente der früheren "Deutschland sucht den Superstar"-Vizesiegerin und ihres ältesten Sprösslings zu sehen. Dazu schreibt sie: "Mein kleiner großer Schatz - mein kleiner großer bester Freund und Beschützer. Mama ist unglaublich stolz auf dich - dein Herz war immer schon am rechten Fleck und dich jeden Tag rumflitzen zu sehen, ist mit Abstand das schönste Gefühl! Ich liebe dich für immer. Bitte, werde nicht zu schnell groß."

Doch nicht nur per Videobotschaft lässt die zweifache Mutter Glückwünsche da, sondern auch in ihrer Instagram-Story. "Happy Birthday, mein Großer. Vor genau neun Jahren hast du mein Leben völlig auf den Kopf gestellt - mich der größten und zugleich schönsten Aufgabe des Lebens gestellt", so die 31-Jährige.

Sie habe ihrem Sohnemann zwar versprochen, dass sie ihm niemals ein perfektes Leben schenken könne, dafür jedoch ein echtes.

"Wenn ich könnte, würde ich dir versprechen, dass jeder Tag im Leben gut wird, du jeden Tag glücklich sein wirst, lachst, mutig bist und zu den Sternen greifst. Aber leider kann ich dich vor den schlechten Tagen, Schmerz oder Trauer im Leben nicht bewahren", führt Sarah weiter aus.