Als Sarah Engels diesen Clip mit Solea teilt, laufen ihre Fans Sturm: "Es ist Körperverletzung"

Sarah Engels (30) teilte am Dienstag ein Instagram-Video, in dem sie an der Seite ihrer Tochter zu sehen war. © Bildmontage: Instagram/sarellax3

Das ging nach hinten los!

Eigentlich wollte Sarah Engels ihre rund zwei Millionen Instagram-Fans am Dienstag lediglich bei ihrer "Morgenroutine" mitnehmen (wenn auch im Auftrag eines Werbepartners) und teilte dazu ein Video auf ihrem Kanal, in dem sie ihren Fans zeigte, wie ihr Töchterchen in den Tag startet.

So hatte Sarah die Einjährige nicht nur beim Zähneputzen gefilmt, sondern auch beim Frühstücken und Anziehen (natürlich mit Mamas Hilfe).

Das Mama-Tochter-Duo lachte dabei immer wieder in die Kamera, während die Sängerin der kleinen Solea den einen oder anderen liebevollen Kuss verpasste.

So weit, so gut. In der Kommentarspalte meldeten sich jedoch schon kurz nach Veröffentlichung des Beitrags die ersten, ungehaltenen Stimmen!

Grund war ein Detail, das die aufmerksamen Fans bei Sarahs Töchterchen entdeckt hatten, denn die Einjährige trägt plötzlich kleine, goldene Stecker in ihren Ohren. Für viele Eltern ein No-Go!