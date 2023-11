Bekommt Alessio schon ein eigenes Handy? Sarah Engels lässt Fans abstimmen und wird überrascht

Sarah Engels (31) hat ihre Fans darüber abstimmen lassen, ob Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren schon ein eigenes Smartphone besitzen sollten. © Montage: Instagram/Screenshot/Sarah Engels

Bereits vor wenigen Tagen hatte Sarah die Angelegenheit, die wohl viele Eltern mit Kindern im Grundschulalter beschäftigt, bei ihren rund 1,7 Millionen Followern angesprochen.

Dabei ging es der Ex-Frau von Pietro Lombardi (31) insbesondere um die Altersspanne von acht bis zehn Jahren. Und hier sind die Meinungen extrem zwiegespalten, wie die Ergebnisse der Abstimmung in Sarahs Instagram-Story zeigen.

Knapp 50.000 User hatten zu diesem Zeitpunkt zwischen zwei Antwortmöglichkeiten ausgewählt.

Die erste Option "Bei uns nicht, finde ich zu früh" erhielt dabei 56 Prozent aller Stimmen, während 44 Prozent für die zweite Option "Viele haben schon eins - andere Zeiten halt" voteten.

Ein Resultat, das Sarah in dieser Verteilung offenbar nicht erwartet hätte. "Ich bin sehr überrascht, dass hier die Meinungen so krass auseinandergehen", offenbarte die Zweifach-Mama. Sie selbst hat zu dem Thema - insbesondere in Bezug auf ihren Erstgeborenen Alessio - nämlich eine ganz klare Ansicht.