"Das Schönste, was es auf Erden gibt": Sarah Engels mit süßer Botschaft am Weltkindertag

"Heute ist Weltkindertag! Kinder sind einfach das Schönste, was es auf Erden gibt. Sie sind so herzlich und haben eine reine Seele. Sie urteilen nie und geben einem mit ihrer Liebe einem das größte Geschenk", schreibt sie in ihrer Instagram-Story, welche mit einem verpixelten Bild von ihr und ihren beiden Sprösslingen versehen ist.

Bei Instagram postet die "DSDS"-Zweite einen besonderen Gruß zum Weltkindertag. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/sarellax3

Denn am gestrigen Dienstag war sie auf einem Event unterwegs, auf dem auch viele Kinder waren.

"Habe gestern so wundervolle Kinder kennengelernt und wurde so herzlich empfangen. Es wurde sogar für mich gebacken", berichtet die Zweifach-Mama stolz. Daher habe sie diesen wundervollen Moment auch mit einer Kamera festgehalten.

Zudem habe sie mit den Kids getanzt und gesungen, was ihr "super viel Spaß" gemacht habe. "Das war so rührend und so schön und so herzergreifend", erklärt Sarah mit freudiger Stimme.

Daher stellt sich auch die Frage, ob sie gemeinsam mit ihrem Julian noch ein zweites Kind will.

Ein klares "Nein" gab es von der Sängerin bisher nicht, anstatt dessen antwortete sie in einer Fragerunde vor einiger Zeit nur: "Wenn die Zeit so weit ist."