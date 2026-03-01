Triumph beim ESC-Vorentscheid: Sarah Engels äußert sich, Fans üben herbe Kritik

Köln/Berlin - Sarah Engels hat sich ihren Lebenstraum erfüllt: Die 33-jährige Sängerin wird Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) in Wien vertreten. Ihre Freude teilte sie jetzt erstmals auch im Netz.

Mit ihrem Song "Fire" wird Sarah Engels (33) am 16. Mai beim großen ESC-Finale in Wien für Deutschland ins Rennen gehen. © Britta Pedersen/dpa

"Ich bin heute Morgen aufgewacht und es ist einfach kein Traum. Es ist wirklich passiert", erklärte die Kölnerin am Morgen nach ihrem Sieg beim deutschen Vorentscheid in Berlin. Bei ihren Fans bedankte sie sich zugleich für die Unterstützung.

Anschließend ließ die Zweifach-Mama ihren Gedanken weiter freien Lauf und gestand: "Ich glaube, ich muss das alles erstmal begreifen, aber mein Herz platzt gerade vor Glück." Schon am Abend zuvor hatte sie ihr Glück kaum fassen können.

"Das ist alles noch so unreal", hatte die Ex-Frau von Pietro Lombardi (33) im Rahmen der TV-Übertragung mitgeteilt, nachdem ihr Song "Fire" als deutscher Beitrag für den europäischen Musikwettbewerb feststand. Der Abend sei für sie "eine Achterbahn der Gefühle" gewesen.

In der ARD-Show "Das deutsche Finale 2026" setzte sich die Sängerin mit ihrem Empowerment-Titel "Fire" gegen acht Konkurrenten durch und sicherte sich damit das begehrte Ticket für Österreich.