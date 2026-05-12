Eurovision Song Contest: Sarah Engels plant Spektakel-Show und fällt von der Bühne

Köln/Wien - Am kommenden Wochenende kämpft Sarah Engels (33) für Deutschland beim "Eurovision Song Contest" gegen die blamablen Ergebnisse der vergangenen Jahre. Dafür fällt sie sogar von der Bühne!

Mit jeder Menge Feuer und Leidenschaft will Sarah Engels (33) am Samstagabend die Bühne beim "ESC" rocken. © Britta Pedersen/dpa

Statt nur auf Gesang zu setzen, baut die einstige DSDS-Zweite diesmal auf Spektakel, Feuer und eine atemberaubende Show.

Im Interview mit BILD hat die deutsche "ESC"-Vertretung daher jetzt erzählt, dass sie mitten in ihrer Performance auch eine echte Mutprobe zu überwältigen hat.

Denn: Sarah fällt aus mehr als zwei Metern Höhe von der Bühne - lässt sich unten aber von ihren vier Tänzerinnen auffangen, um auf Nummer sicher zu gehen.

"Am Anfang war es natürlich eine extreme Überwindung, sich fallen zu lassen. Wenn man da oben steht, ist es schon sehr hoch. Wir sprechen immerhin von etwas über zwei Metern", klärt die Finalistin auf.

Daran, dass am Samstagabend etwas schiefgehen könnte, glaubt die Ex von Pietro Lombardi (33) nicht. Dafür sei der Sprung schon zu oft geprobt worden, sagt sie.

"Ich vertraue meinen vier Mädels zu hundert Prozent und wir haben den Fall tausendmal geprobt."