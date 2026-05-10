Nach Landung in Wien: Koffer von Sarah Engels weg, "ESC"-Auftritt im Schlafanzug?

Köln/Wien (Österreich) - Sarah Engels ist in Wien angekommen: Am Flughafen erreichte die deutsche " Eurovision Song Contest "-Vertreterin jedoch eine echte Hiobsbotschaft: Ihre Koffer sind weg!

Sarah Engels (33) ist ohne den Koffer mit ihren "Eurovision Song Contest"-Kostümen in Wien gelandet. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa

Die 33-jährige Sängerin flog am Mittwoch in die österreichische Landeshauptstadt, wo am 12. Mai die Halbfinals des europäischen Musikwettbewerbs anstehen. Vor Ort wurde die deutsche Delegation von jubelnden Fans mit Fahnen und Schildern begrüßt.

So ganz reibungslos verlief die Anreise allerdings nicht. Wie Engels in ihrer Instagram-Story jetzt verriet, findet die zuständige Fluggesellschaft ihren "Koffer mit sämtlichen Kostümen und Outfits für den Eurovision nicht mehr".

Tatsächlich scheint die Ex-Frau des ehemaligen DSDS-Gewinners Pietro Lombardi (33) den Fauxpas aber mit Humor zu nehmen. Ergänzend schob sie nämlich noch hinterher: "Also wenn ich dann im Schlafanzug auftrete, nehmt es mir nicht übel."

Inzwischen gibt es allerdings Entwarnung: Eine Eurowings-Sprecherin bestätigte den Fauxpas zwar, erklärte aber auch, dass der Koffer "schnell lokalisiert und nach Wien gebracht" wurde. Dort sei er an Engels und ihr Team übergeben worden.

"Uns ist bewusst, dass eine solche Situation – insbesondere vor einem wichtigen Auftritt – ärgerlich ist", hieß es von Eurowings. Solche Vorkommnisse seien äußerst selten.