Sorge um Sarah Engels: Sängerin hängt am Tropf, wackelt etwa ihr ESC-Auftritt?
Köln/Wien (Österreich) - Sorge um Sarah Engels: Kurz vor dem "Eurovision Song Contest"-Finale zeigt sich die 33-Jährige am Tropf. Muss sie ihren Auftritt vielleicht sogar absagen?
In wenigen Tagen möchte die Sängerin in Wien für Deutschland die Kohlen aus dem Feuer holen und nach Jahren der Tristesse endlich mal wieder für eine passable Platzierung bei dem europäischen Gesangswettbewerb sorgen.
Mitten in der Vorbereitung wird Sarah jedoch von ihrem Körper ausgebremst. Auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal gab sie ein besorgniserregendes Update, warum sie sich in letzter Zeit so wenig bei ihrer Community gemeldet hat.
"Einigen ist aufgefallen, dass in letzter Zeit weniger bei mir kam ... Jap, leider hatte es mich doch mehr erwischt, als ich dachte", erklärte die Ex-Frau von Pietro Lombardi (33) zu einem Schnappschuss, der sie sichtlich erschöpft an einem Tropf zeigt.
Anschließend verriet die Kölnerin noch weitere Details: Ein "blöder Virus" habe ihr in dieser Woche "leider einen Strich durch die Rechnung gemacht". An Training war vorerst nicht mehr zu denken, doch eine Entwarnung folgte immerhin.
Sarah Engels kann ihren "Eurovision Song Contest"-Auftritt kaum erwarten
Wie die ehemalige "The Masked Singer"-Gewinnerin in ihrem kurzen Statement weiter kundtat, gehe es ihr inzwischen schon wieder "viel, viel besser". Sie habe ihrem Körper in den vergangenen Tagen etwas Ruhe und Pflege gegönnt.
"Dazu auch noch ein paar extra Vitamine gegeben, und jetzt sollte es auch hoffentlich bald vorbei sein", erklärte Sarah voller Optimismus. Ergänzend fügte sie noch hinzu, dass es für sie bereits kommende Woche nach Wien gehe.
In freudiger Erwartung auf die Dinge, die in der österreichischen Landeshauptstadt jetzt auf sie warten, fügte die Zweifach-Mama abschließend noch begeistert hinzu: "Ahhhhh der Eurovision rückt immer näher!"
Wie "ESC-kompakt" berichtet, steht die deutsche Vertreterin bereits wieder mit ihren Tänzerinnen im Studio. Engels wird Deutschland beim großen Finale am 16. Mai mit ihrem Song "Fire" vertreten. Die Wettanbieter prognostizieren derzeit ein weiteres deutsches Debakel.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshot), Britta Pedersen/dpa