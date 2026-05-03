Sorge um Sarah Engels: Sängerin hängt am Tropf, wackelt etwa ihr ESC-Auftritt?

Köln/Wien (Österreich) - Sorge um Sarah Engels : Kurz vor dem " Eurovision Song Contest "-Finale zeigt sich die 33-Jährige am Tropf. Muss sie ihren Auftritt vielleicht sogar absagen?

Sarah Engels (33) wurde in dieser Woche von einem Virus ausgeknockt. © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshot), Carsten Koall/dpa

In wenigen Tagen möchte die Sängerin in Wien für Deutschland die Kohlen aus dem Feuer holen und nach Jahren der Tristesse endlich mal wieder für eine passable Platzierung bei dem europäischen Gesangswettbewerb sorgen.

Mitten in der Vorbereitung wird Sarah jedoch von ihrem Körper ausgebremst. Auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal gab sie ein besorgniserregendes Update, warum sie sich in letzter Zeit so wenig bei ihrer Community gemeldet hat.

"Einigen ist aufgefallen, dass in letzter Zeit weniger bei mir kam ... Jap, leider hatte es mich doch mehr erwischt, als ich dachte", erklärte die Ex-Frau von Pietro Lombardi (33) zu einem Schnappschuss, der sie sichtlich erschöpft an einem Tropf zeigt.

Anschließend verriet die Kölnerin noch weitere Details: Ein "blöder Virus" habe ihr in dieser Woche "leider einen Strich durch die Rechnung gemacht". An Training war vorerst nicht mehr zu denken, doch eine Entwarnung folgte immerhin.