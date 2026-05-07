Sarah Engels will beim ESC-Finale mit neuer "Fire"-Version punkten

Wien/Köln - Glaubt man den Wettanbietern, stehen die Chancen für einen Sieg von Sarah Engels (33) beim großen ESC -Finale am 16. Mai nicht gerade gut. Vielleicht auch deswegen hat die deutsche Vertreterin ihren Song "Fire" nun noch einmal überarbeitet.

Sarah Engels (33) setzte sich Ende Februar beim deutschen ESC-Finale in Berlin gegen ihre Konkurrenten durch und darf Deutschland am 16. Mai in Wien vertreten. © Britta Pedersen/dpa

Die neue Version des Tracks soll mit einem akustischen Piano-Intro beginnen, ehe sie in die bereits bekannte Dance-Pop-Richtung übergeht. Das berichtet "ESC kompakt" am Donnerstag.

Demnach habe die gebürtige Kölnerin die neue "Fire"-Variante bereits im Rahmen der ersten Probe auf der Bühne in der Wiener Stadthalle performt, wo auch das Finale stattfinden wird.

Ganz neu ist die Piano-Version allerdings nicht. Schon beim "ARD Morgenmagazin" hatte Engels eine akustische Interpretation des Songs gezeigt. Viele Fans wünschten sich daraufhin, dass die ehemalige "DSDS"-Teilnehmerin zumindest einen Teil davon auch beim ESC zeigen würde.

Zumal Engels selbst in den vergangenen Wochen immer wieder Andeutungen gemacht hatte, ihren Song womöglich noch mal überarbeiten zu wollen.