Eurowings-Ärger: Plötzlich meldet sich Sarah Engels aus dem Flugzeug

Berlin/Köln - Eigentlich wollte Sarah Engels (33) nur schnell nach Hause fliegen, doch plötzlich saß sie in Berlin fest - gefangen in einer Eurowings -Maschine.

Sarah Engels (33) meldete sich kurzerhand aus dem Flugzeug bei ihren Fans. © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshots)

Am Dienstagmorgen meldete sich die deutsche "Eurovision Song Contest"-Vertreterin auf einmal in ihrer Instagram-Story zu Wort und berichtete ihrer Community von der ungeplanten Verzögerung am Hauptstadt-Flughafen.

"Hatte gestern einen so tollen Job in Berlin. Freue mich, wenn ich euch davon erzählen darf. Eigentlich sollte ich auch schon wieder in Köln sein", erklärte Sarah mit leicht genervtem Unterton in der Stimme.

Bedauerlicherweise machte ihr die gebuchte Maschine kurzerhand einen Strich durch ihre Planungen. Über den Grund für die Zwangspause auf dem Rollfeld verriet die 33-Jährige: "Es gibt ein technisches Problem im Flugzeug, weshalb wir noch nicht abheben konnten."

In dem Clip, den sie mit ihren zahlreichen Followern teilte, ist Sarah auf ihrem Sitzplatz im Flugzeug zu sehen. Ihren Kopf hat die ehemalige "The Masked Singer"-Gewinnerin dabei gelangweilt in die Hand gestützt.