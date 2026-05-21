Knallhartes ESC-Urteil von Sarah Engels: "Es könnte Deutschland guttun, mal ein Jahr zu pausieren"

Köln - Fast eine Woche nach ihrem Auftritt beim " Eurovision Song Contest " fällt Sarah Engels (33) ein knallhartes Urteil über ihre Teilnahme und wagt eine mutige Deutschland-Prognose für künftige Acts.

Der Moment der Entscheidung: Sarah Engels (33) bekommt bei den Fan-Votings null Punkte aus Europa. © Martin Meissner/AP/dpa

Mit insgesamt zwölf Punkten im Gepäck hatte die Kölnerin am Wochenende Wien verlassen und die Heimreise angetreten.

Viel Zeit, um zur Ruhe zu kommen, hat sie allerdings nicht. Denn unmittelbar nach ihrem ESC-Act steht die 33-Jährige wieder als Hauptdarstellerin im Musical "Moulin Rouge" auf der Bühne.

Mit BILD hat sie jetzt über ihr durchwachsenes Abschneiden und darüber gesprochen, ob sie die magere Punkteausbeute belaste. "Nein. Aber ich hätte mir für Deutschland eine bessere Platzierung gewünscht. Ich persönlich habe von Anfang an gesagt, dass mir das Ranking eigentlich egal ist."

Angesichts ihres drittletzten Platzes erwähnt die Ex-Frau von Pietro Lombardi (33) aber auch, dass Deutschland tatsächlich mal über eine ESC-Pause nachdenken solle.

"Grundsätzlich könnte es Deutschland guttun, auch mal ein Jahr zu pausieren. Aber ich bin kein Orakel", stellt sie klar.